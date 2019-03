Manon Meijers slaat terug naar René van der Gijp

„Ondanks dat ik alle reden heb om het niet beleefd te houden, doe ik dat toch”, begint ze haar epistel op Instagram. „Om meteen maar met de deur in huis te vallen: ik heb een kutweek gehad. Afgelopen dinsdag achtte u het verschrikkelijk grappig om mij in uw voetbalprogramma (werkelijk geen idee wat ik daar precies mee te maken had?) finaal te schofferen. U noemde mij, terwijl u bijna stikte van het lachen, ‘de omgebouwde broer van Guus Meeuwis’ en ging he-le-maal stuk om mijn lengte.”

„Toegegeven meneer Gijp: niet mijn meest flatteuze foto. Ik houd niet zo van rode lopers en ondanks dat ik hartstikke leuk op een foto kan staan voel ik me met een leger paparazzifotografen voor m’n neus niet zo op mijn gemak. Vooral in de wetenschap dat met het leger aan internettrollen van tegenwoordig, ‘nieuwssites’ het lekker vinden om je slechtste foto te plaatsen. Dat levert lekker veel haatreacties op waardoor het bijbehorende stukje veel clicks krijgt en de advertentie-inkomsten flink stijgen.”

„Maar goed, mijn man kreeg een geweldige prijs (Aan meneer Derksen: Brabant is wel degelijk door Guus geschreven) en dus ging ik, letterlijk in de steigers. Ik draag namelijk, ondanks mijn 1 meter 84 (heeft u gelijk het antwoord) dolgraag stiletto’s. Ik heb niet de gemiddelde lengte maar ben prima zelfverzekerd en dolgelukkig met mijn ellenlange benen die ik niet schroom te accentueren. Dat ik daarmee een flink stuk boven mijn man uit toren, kan me geen bal schelen. Nu weet ik dat ontzettend veel mannen zich daar heel erg door geïntimideerd voelen maar mijn man vindt het geweldig en heeft voldoende zelfvertrouwen om zich daar niet minder mans door te voelen.”

Manon besloot uiteindelijk te reageren omdat ze kwaad is dat hij dit zo bewust heeft gedaan. „U (of uw redactie) heeft bewust van tevoren een foto van ons samen opgezocht. U heeft uw grapje van tevoren bedacht (zoals van de week te lezen was is er wel degelijk een format waaraan u zich houdt waarin tempo en timing alles zijn) en u heeft er bewust voor gekozen me diep te kwetsen. Eerlijk is eerlijk: ik vind ook van alles van uw uiterlijk maar ik voel niet de infantiele en zielige behoefte om dat op nationale tv te verkondigen. Lijkt me ook uitermate zonde van de zendtijd. Waarschijnlijk is uw reactie dat ik een dikkere huid moet kweken. Of (ik zal het volgende ‘grapje’ alvast voor u inkoppen) dat ik me moet vermannen. Verman u zelf eens. Maak een grap die niet ten koste van iemand anders gaat. Om in voetbaltermen te blijven: scoor eens wat minder makkelijk. Als ik ooit het genoegen mag hebben u in levende lijve te ontmoeten, zal ik u een stevige hand geven. En een ferm knietje. Jongens onder elkaar, René.”

Manon wordt overladen met complimenten. Ook Wendy van Dijk reageert op haar bericht: „Girlpower! Goed om te laten weten wat zoiets met je doet. Laten we elkaar eens meet bewonderen ipv beledigen. Zou een mooi begin zijn.” Zangeres Do stuurt haar een hartje en ook Waylon voelt de noodzaak te reageren: „Ik vind jou lief”, reageert hij kort, maar krachtig.