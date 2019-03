Brace gaat de politiek in

De kans dat Brace, echte naam Eddy Mc Donald, echt aan de bak moet, is klein. Hij staat op plek achttien en de partij heeft maar drie zetels. In het partijprogramma is te lezen dat de partij onder andere gratis openbaar vervoer wil, ze willen de sportplicht introduceren en ze willen de luchthaven verder ontwikkelen.

De verkiezingen vinden op 20 maart plaats.