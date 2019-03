Diane Kruger showt lijf na bevalling

„Ben ik aan het showen? F*ck yeah. Het was hard werken om mijn buikspieren weer terug te krijgen. Ik dacht niet dat het mogelijk was na een bevalling en zeker niet op mijn leeftijd”, aldus Diane. „Het vrouwelijk lichaam is fantastisch.” Naar eigen zeggen had ze geen personal trainer, maar was ze zelf erg gemotiveerd om haar oude lichaam weer terug te krijgen.

De 42-jarige actrice kreeg in november een dochtertje samen met The Walking Dead-acteur Norman Reedus.