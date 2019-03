’Brad en Angelina willen officieel single zijn’

De twee acteurs zijn nog steeds bezig met het verdelen van de huisraad en de voogdij over hun kroost voordat zij officieel gescheiden kunnen zijn. Hoewel ze niet meer samen zijn, zijn Brad en Angelina voor de wet nog wel steeds getrouwd. Daar willen ze van af, want de twee willen namelijk „verder met hun leven”, melden bronnen aan The Blast. Daarover wordt nu (ook) nog onderhandeld.

De wil om weer officieel single te zijn heeft volgens de bronnen niks te maken met het feit dat een van de acteurs met iemand anders aan het daten zou zijn. Begin dit jaar ging wel het gerucht dat Brad met Charlize Theron zou gaan, maar dat verhaal werd al gauw verbannen naar het rijk der fabelen.