Keizerspaar viert diamanten bruiloft

Het Japanse keizerspaar is zondag door zijn drie kinderen en hun partners getrakteerd op een feestelijke lunch in Akasaka in Tokio. Dit om te vieren dat keizer Akihito en keizerin Michiko volgende maand zestig jaar zijn getrouwd en dat de keizer dit jaar zijn dertigjarig regeringsjubileum viert.