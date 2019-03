Hans Klok nu ÉCHT naar VEGAS

Hij bezweert het, Hans Klok gaat binnenkort, nu écht, naar Amerika om het te gaan maken in Las Vegas. Hij krijgt daarbij hulp van goede vriendin Pamela Anderson. ,,Zij zal ook gaan zorgen voor goede promotie.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor HANS KLOK kan de tijd niet snel genoeg gaan. Zijn toekomst ligt in Las Vegas waar hij in het Excalibur Hotel een contract heeft getekend voor maar liefst tien jaar. De datum van de eerste show en dus het definitieve vertrek van de illusionist uit Nederland is echter al verschillende malen opgeschort. Wordt uitstel geen afstel…?