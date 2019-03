ROX en ANDRÉ: Nog lang geen VREDE!

De kou is nog lang niet uit de lucht tussen Roxeanne Hazes en haar broer André. Dit weekend bleek maar weer hoe diep de pijn zit. Ⓒ Mario Nap

Het was nogal een feest dit weekend, tijdens de Holland Zingt Hazes-concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome. Maar van enige blijmoedigheid tussen de kinderen van de man om wie het die avonden allemaal draaide, was geen enkele sprake. Overduidelijk is dat de lucht tussen ANDRÉ (25) en ROXEANNE HAZES (26) absoluut nog niet geklaard is.