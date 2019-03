Verrassingsoptreden Roseanne in comedycafé

Andrew liet zondag op Instagram weten dat de zaal hartelijk had gelachen om Roseanne’s bijdrage aan de avond in de Laugh Factory in het Tropicana-hotel. „Ze was nerveus en bang, maar het moment dat het publiek begon te lachen, had ze meteen weer haar groove te pakken en deed ze het fantastisch”, aldus de comedian. „Ik ben zo trots op haar, ik hou van je Roseanne.”

In zijn post besprak hij ook kort de ophef die vorig jaar ontstond na een racistische tweet van Roseanne, die haar de reboot van haar comedyshow kostte. „Wij zijn de comedians van deze in elkaar vallende wereld. Maar we zijn ook mensen en soms verknallen we het, of worden dingen verkeerd opgevat. Het is ons werk om jullie te laten lachen in de chaos van deze wereld.”