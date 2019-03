Machete-acteur Danny Trejo heeft flinke belastingschuld

Danny haalt daarmee de Top 500 van grootste schuldenaars in Californië. Die wordt twee keer per jaar bekendgemaakt. In de vorige editie scoorden ook Tori Spelling, Macy Gray en comedian Chris Tucker een vermelding, maar zij hebben inmiddels hun schulden voldaan, of in ieder geval genoeg afbetaald om niet meer op de lijst voor te komen.

Volgens de New York Post was Danny Trejo niet bereikbaar voor een reactie.