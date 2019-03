Veel kijkers vroeg op voor Max Verstappen

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Formule 1 was in Nederland om 06.00 uur te zien op Ziggo Sport. De uitzending staat ondanks het vroege uitzendtijdstip op de elfde plaats van de 25 best bekeken programma's op de zondag. De nabeschouwing op Ziggo Sport trok om 07.45 uur nog 484.000 kijkers. Max Verstappen reed in de Grote Prijs van Australië naar de derde plaats. Niet eerder presteerde de 21-jarige coureur van Red Bull zo goed in de openingsrace op het circuit Albert Park.

De Luizenmoeder blijft de ranglijst van best bekeken programma's aanvoeren. Naar de zesde aflevering van de tweede reeks keken zondagavond ruim 2,8 miljoen Nederlanders. Op de tweede plaats staat Studio Sport Eredivisie met 2,2 miljoen kijkers. De show Postcode Loterij Miljoenenjacht staat op de derde plek met 2,17 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20 uur eindigde op plaats vier met net geen 2 miljoen kijkers.