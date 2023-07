Doodsoorzaak Sinéad O’Connor niet meteen duidelijk

De doodsoorzaak van Sinéad O’Connor is niet meteen duidelijk geworden, meldt het London Inner South Coroner’s Court op zijn website. Daarom heeft de lijkschouwer een autopsie uitgevoerd. „De resultaten hiervan zullen mogelijk pas over enkele weken beschikbaar zijn”, aldus het London Inner South Coroner’s Court.

Ⓒ ANP/HH