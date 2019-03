Ariana Grande breidt tattoo Pete uit

Ariana liet tijdens haar relatie met de comedian afgelopen zomer het woord ’Always’ in zijn handschrift op haar ribben vereeuwigen. Het woord staat nu op een blad, als onderdeel van een tak die ze op haar borstkas liet tatoeëren. „Geen cover-up, gewoon doorontwikkeld”, schreef ze bij een foto van haar nieuwe lichaamsversiering op Instagram.

Eerder maakte Ariana andere tattoos die ze samen met Pete liet zetten wel onherkenbaar. Zo verwijderde ze zijn naam die op haar vinger stond en veranderde ze het woord ’Reborn’, dat ze beiden lieten vastleggen, in een veer. Zelfs de tatoeage die ze nam ter ere van Pete’s vader, een brandweerman die omkwam tijdens de aanslagen op 9/11 is verdwenen: op haar voet waar het badgenummer van Scott Davidson stond, is nu de naam te lezen van de hond van haar overleden ex Mac Miller.