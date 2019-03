Kat von D: ik ben niet anti-vaccinatie

„Ik ben niet anti-vaccinatie”, aldus de voormalig realityster. „Wat ik wel ben, is een nieuwe moeder. En ik ben één van die moeders die alles leest over alles dat in haar baby terechtkomt. En na al mijn research over de ingrediënten, had ik twijfels.”

Of ze op haar voornemen is teruggekomen, laat de LA Ink-ster in het midden. „We hebben daarna als ouders besloten onze kinderarts ons te laten informeren en ons te adviseren. Maar in tegenstelling tot toen, heb ik mijn les geleerd en heb ik ervoor gekozen om de beslissing en andere informatie over onze baby privé te houden.”

In de video bespreekt Kat ook geruchten dat ze antisemitisch zou zijn. Die zijn volgens haar gestart door een collega-tatoeëerder uit serie Miami Ink, waarin ze ooit begon. Hij zou een antisemitische tekst hebben toegevoegd aan een profiel van Kat, en dat aan de zender die hun show uitzond hebben laten zien. Ze heeft daar lang over gezwegen, maar wil dat niet meer doen. „De opmerkingen dat mijn familie en ik nazi’s zijn, daar kan ik echt niet meer tegen. Dat is zo kwetsend.”