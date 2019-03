Paris Hilton viert verjaardag met Kim Kardashian

Beide dames deelden beelden van het feestje op sociale media. Kim postte onder meer een video waarin ze Paris feliciteerde ’ook al was je verjaardag maanden geleden’. Ook liet ze zien hoe Paris in een glitterjumpsuit danste voor een tros groene ballonnen. De party had de Ierse feestdag St. Patrick’s Day als thema.

Paris en Kim kennen elkaar al van jongs af aan, omdat hun ouders bevriend zijn. Voordat ze zelf bekend werd, werkte Kim zo nu en dan als assistent voor Paris, die op haar 19e werd getekend door het modellenbureau van familievriend Donald Trump en later met Nicole Richie te zien was in realityserie The Simple Life. Kim dook ook een keer op in die show, toen ze de kledingkast van Paris reorganiseerde.