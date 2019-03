Vrienden Lotte van der Zee zijn inzamelactie gestart

„Wij hopen dat jullie, net als wij, Lotte en haar ouders willen steunen door een donatie te doen”, valt er te lezen. Het doel is om €35.000 in te zamelen om het afscheid van Lotte te bekostigen en haar ouders, Bert en Eugeniek, de komende tijd financieel te kunnen ondersteunen. Hierdoor hoeven zij zich de komende maanden geen zorgen te maken over hun inkomsten en kunnen ze zich volledig richten op het verwerken van het verlies van hun allerliefste Lotte”, aldus de initiatiefnemers.

Lotte (20) werd eind februari tijdens een skivakantie in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. Hierna werd de Enschedese in een kunstmatige coma gehouden. Ze overleed na diverse lichamelijke complicaties op donderdag 7 maart in het ziekenhuis van München. Afgelopen zaterdag was het afscheid, waarbij er zo’n drie- tot vierduizend mensen aanwezig waren in de Grote Kerk in Enschede. Daarnaast waren er zo’n tweehonderd vrienden en familieleden aanwezig bij een besloten dienst.