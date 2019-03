Selma Blair spot met Huffman en Loughlin

Selma, actrice in onder meer Cruel Intentions, Legally Blond en American Crime Story, schrijft op Instagram dat ze de aanmelding van haar zoon Arthur heeft geregeld. Daarmee is ze wel wat vroeg: de jongen is nog geen tien jaar oud.

Bij het bericht heeft Selma een foto van Arthur toegevoegd waarop hij achterin een wedstrijd-roeiboot zit. De afbeelding is overduidelijk en heel slecht gefotoshopt.

Eerder reageerden onder meer Rob Lowe en Lena Dunham minder lacherig op het schandaal. Zij spraken schande van de omkoping.