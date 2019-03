Groot verdriet voor Pierre van Hooijdonk

„Dankjewel voor alle liefde die je ons gegeven hebt. Je was een geweldige man, een liefdevolle vader, een fantastische opa. Je had een enorme vechtlust, maar dit gevecht kon je niet winnen. Je hebt een andere reis voor de boeg, maar helaas kom je niet meer terug. Rust in Vrede”, schrijft Pierre bij een reeks foto’s op Twitter.

Jan van Hooijdonk was niet de biologische vader van Pierre, maar heeft hem wel altijd opgevoed. Jan trouwde met Pierres moeder Corrie terwijl zij zwanger was van haar ex. Pierre heeft zijn biologische vader nooit gekend. Zijn moeder Corrie overleed in maart 2016.