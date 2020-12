Nieuwe onthulling: Andrew gooide verplichtingen overboord voor feest op orgie-eiland

Ⓒ Getty Images

Weer nieuwe onthullingen in het inmiddels al vuistdikke dossier rond prins Andrew en zijn banden met Epstein. Exclusieve foto’s van Daily Mail tonen hem keurig op vakantie met zijn gezin op de Bahama’s, maar wat deed de partyprins in de drie dagen die hij onverwacht later arriveerde? Nieuwe informatie leidt tot een dramatische conclusie: de prins gooide alle verplichtingen over boord én stelde zijn vakantie met zijn gezinnetje uit om nog een paar dagen te feesten op het pedo-eiland van Epstein!