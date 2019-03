’Herman Brusselmans kreeg bezoek van overleden moeder’

„Het was een mooie zomerdag op 6 juli 1992. Half twaalf”, vertelt Brusselmans aan de Vlaamse krant De Morgen. „Ik lag met een kater in bed mijn roes uit te slapen tot ik plots gewekt werd door het geklepper van de openstaande luiken. Was er een onweer op komst? Ik keek door het venster, niets te zien, alles was windstil. Vreemd. Een paar uur later kreeg ik telefoon. Mijn moeder was gestorven. Om half twaalf.”

Hoewel de schrijver eigenlijk niet gelooft in het hiernamaals, laat deze ervaring hem toch twijfelen. „Was zij afscheid komen nemen? Is dat een religieuze ervaring? Is dat een paranormale ervaring? Hoe verklaar je dat? Ik weet het niet. Ik ben agnost. Je gaat dood en waarschijnlijk is er niets, maar je weet nooit.”

Ook over het bestaan van een hemel is hij niet zeker. „Ik twijfel aan het bestaan van de hemel. Tot nu toe hebben er 102 miljard mensen op aarde geleefd, las ik ergens. Beeld je de hemel in als een reusachtig Rock Werchter. Vind daar maar eens je hond, je vader en je moeder terug!”