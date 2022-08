Dolf Jansen reageert op ophef na tekst over ’schuld van de boeren’

De woedende reacties op Twitter zijn zaterdag en zondag niet van de lucht. Criticasters menen dat de cabaretier met zijn redevoering behoorlijk het publiek aan het ophitsen is. Een enkeling schaart het onder ’vrijheid van meningsuiting’.

Dolf Jansen reageert zondag op de ophef. In een uitgebreide verklaring zegt hij onder meer: „Jullie boze reacties laten zien dat er wat verwarring bestaat over wat satire is. Simpel gezegd: satire vergroot uit, overdrijft, zegt vaak zelfs iets dat precies tegengesteld is aan de mening die de maker heeft.” Hij concludeert: „Dus: als ik een tekst schrijf van 19 coupletten (ja, echt, er is een hoop te zeggen over de sector) waarin de terugkerende regel is HET IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN DE BOEREN en die tekst loopt steeds verder uit de rails, dan is de grap dat iedereen (oke, bijna iedereen) begrijpt dat dat natuurlijk niet zo is.”

Ook daar wordt echter op gereageerd met kritiek. Zo vindt iemand het alsnog ’misplaatste satire’. „De tekst sluit ook teveel aan bij je werkelijke mening volgens mij. Dan is het logisch dat veel mensen er zich aan storen en twijfelen aan de satire.” Een ander merkt op dat niet iedereen de satire ’kan waarderen of erom lachen’. „Het is een zéér gevoelig onderwerp. En wanneer je bewust de polarisatie nog eens aanwakkert krijg je ook felle reacties terug.”

In zijn slotwoorden laat Dolf Jansen doorschemeren dat hij veel beledigingen en bedreigingen heeft gekregen op zijn tekst. „Natuurlijk kun je ook nog een dagje doorgaan met elkaar retweeten en nieuwe beledigingen en bedreigingen bedenken.”