Tot op de dag van vandaag ontkent Macaulay Culkin dat er ooit sprake van een seksuele relatie zou zijn geweest tussen hem en Michael Jackson. Hij spreekt dan ook niets dan goeds over de King of Pop. De acteur bevestigt echter wel dat er inderdaad een alarmsysteem in zijn slaapkamer op Neverland was gemaakt dat afging als er iemand in de buurt kwam...