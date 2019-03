Pieter van Vollenhoven te oud voor stepfiets

Sprekend over zichzelf, schreef hij op Twitter „die belooft al enige jaren dat hij 90 km gaat fietsen. De fiets is gekocht en bijna alweer verouderd! Maar als alles ’veilig’ is, dan fiets ik met enige tegenzin die 90 km!” Maandagmorgen echter sloot hij uit om in navolging van zoon prins Pieter-Christiaan daarvoor een zogenoemde stepfiets te gebruiken. „90 km op deze fiets... Ik denk dat ik daar nu te oud voor ben?!”, twitterde de bijna tachtigjarige professor bij een foto van Pieter-Christiaan op zijn bijzondere vervoermiddel.

De opmerking leidde meteen tot goed bedoelde adviezen en aanmoedigingen. „Niet te oud, maar voor zoiets is conditie en regelmatig trainen nodig”, luidde een reactie. „Ik raad het u af. Ongezond”, was een andere. „Mag geen fiets heten. Noem het anders”, meende een derde, die een gelijkgezinde had in degene die opmerkte: „We noemen dat dan ook een step.” Anderen meenden dat het Pieter een mooie kans bood te trainen met kinderen en kleinkinderen en dat een „kwieke man als u” nooit te oud is.

Pieter-Christiaan legde zondag al uit dat rijden op een stepfiets enige conditie en vaardigheid vergt. Het is eigenlijk een crosstrainer. „Ze wegen 21 kilo en je moet recht staan om een juiste afzet te hebben dus ga je tegen de wind in, dan vang je ook de volle wind en je hebt al 21 kilo die je mee moet zeulen”, vertelde de prins. „Het is eigenlijk een hardloopoefening zonder impact voor je gestel, daarvoor zijn ze geproduceerd.”