James Blake komt naar Lowlands

Ook bij de edities van 2013 en 2016 sierde James Blake het podium van het festival. In 2017 stond hij op Best Kept Secret.

Vanaf maandag wordt deze week elke dag een nieuwe naam aan de line-up van Lowlands 2019 toegevoegd. Eerder werd al bekend dat onder meer Tame Impala, A$AP Rocky, Ronnie Flex en New Order op het festival optreden.

Lowlands vindt van 16 tot en met 18 augustus voor de 27e keer plaats.