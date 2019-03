’Pamela Anderson weer terug bij ex’

Bronnen van TMZ melden dat Pamela en Adil hun relatie weer nieuw leven in proberen te blazen. Haar vrienden zouden echter niet blij zijn met deze hereniging en vrezen dat het wederom stuk zal lopen. Zij hebben het idee dat Adil Pamela bij haar vrienden en familie weg probeert te houden.

Ook vermoeden zij dat zijn levensstijl niet langer aansluit bij die van Pamela. Ze omschrijven hem als kinderachtig en vinden dat hij veel te veel feest. Haar vrienden winden er dan ook geen doekjes om en hopen dat de blondine verder gaat met haar leven, zónder Adil.

Dat blijkt echter moeilijker dan gedacht. De twee zouden al weer enkele weken samen zijn.

Anderson en Rami gingen in september 2018 uit elkaar omdat Pamela het gevoel had dat zij tussen hem en zijn kinderen stond. „Ze heeft het gevoel dat zij de reden is dat Adil niet genoeg tijd voor zijn kinderen heeft. Ze trekt zich terug uit zijn leven zodat hij het juiste kan doen en bij zijn kinderen kan zijn. Het is een echt romantisch gebaar van Pamela, totaal onzelfzuchtig. Adil heeft moeite om zijn leven met Pamela in balans te brengen met een gezonde relatie met zijn ex, de moeder van zijn kinderen”, liet een bron destijds aan Page Six weten.