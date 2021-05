Ferri Somogyi vader geworden van tweeling

Hoewel de tweeling iets te vroeg is geboren, hebben ze volgens Somogyi een ’prachtig gewicht’. Dat betekent echter niet dat de kleintjes al mee naar huis mogen. „Ze zijn voorlopig nog even in het ziekenhuis om aan te sterken”, schrijft de acteur bij een foto van zijn gezin.

Het koppel maakte in december het babynieuws bekend. „Dit voorjaar verwachten we een eeneiige tweeling! Ongelofelijk, dat ik dit mag meemaken”, schreef hij toen. De soapie en zijn achttien jaar jongere vrouw kregen twee jaar geleden al een dochter. Kort daarvoor trad het koppel in het huwelijk.