Vanaf woensdag kunnen fans weer genieten Aftellen voor The Crown

Door Patricia Cortie

Martina, fan van The Crown, is klaar voor deel vijf. Met een wijntje kijkt ze de laatste aflevering van het laatste seizoen. Ⓒ foto APA

Het aftellen voor een nieuw seizoen van The Crown is begonnen. Woensdag komen nieuwe avonturen van de Britse koninklijke familie tot wasdom in het Netflix-drama. Fans kijken reikhalzend uit naar de vijfde reeks, waarin de pijnlijke scheiding van Charles en Diana en de nasleep daarvan worden belicht. „Ik zit echt af te wachten tot het begint.”