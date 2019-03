Pathé sluit bioscopen in Utrecht na schietpartij

Dat heeft een woordvoerder van Pathé maandag gemeld. Er zal wel personeel in de gebouwen aanwezig zijn om eventuele bezoekers die het nieuws niet hebben vernomen te woord te staan. Bij de aanslag op Kanaleneiland kwamen zeker drie mensen om het leven en vielen vijf gewonden.

Bioscoop Kinepolis aan het Jaarbeursplein sloot halverwege de middag de deuren, nadat de burgemeester van Utrecht het advies had gegeven om binnen te blijven. „De mensen die al binnen waren mochten gewoon de film afkijken”, laat een woordvoerder weten. Het is nog niet duidelijk of de voorstellingen maandagavond doorgaan. Het Louis Hartlooper Complex, dat vooral arthousefilms vertoont, laat weten dat de filmvertoningen maandagavond gewoon doorgaan.

In TivoliVredenburg was een avond in het kader van Science Café gepland. Er zullen ook geen medewerkers in de concertzaal aanwezig zijn, meldt de concertzaal op haar website.

Ook de Stadsschouwburg heeft in samenspraak met de politie besloten tot het afgelasten van de voorstelling van cabaretier Martijn Koning, stelt het theater in een verklaring op de website. „Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie en vrienden”, laat Koning via Twitter weten.