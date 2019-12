Ex-echtgenoot (47) prinses Märtha Louise overleden

„Het is met grote droefheid dat de koningin en ik de boodschap van het overlijden van Ari Behn hebben ontvangen”, aldus de verklaring die koning Harald liet uitgaan. „Ari is vele jaren een belangrijk onderdeel van onze familie is geweest en we herinneren hem met warmte. We zijn dankbaar dat we hem hebben leren kennen.” Het koningspaar betreurt dat hun „kleinkinderen hun geliefde vader hebben verloren.”

Koning Harald en koningin Sonja, die woensdagmorgen nog de kerstdienst bijwoonden samen met Märtha Louise, haar nieuwe vriend Durek Verrett en de drie kleinkinderen, spreken tevens hun steun en medeleven uit met de ouders, broers en zussen van Ari „die een dierbare zoon en broer hebben verloren.”

Ook kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben via het hof gereageerd. „Voor ons was Ari een goede vriend, een dierbaar familielid en een geweldige oom, met wie wij veel van de kleine en grote momenten van het leven hebben gedeeld. Met grote droefheid hebben we kennis genomen van het bericht dat hij is overleden. Wij allemaal mochten Ari heel graag. Onze gedachten gaan vooral uit naar Maud, Leah, Emma, prinses Märtha Louise en Ari’s naaste familie.”