Tv-presentator Thomas Gottschalk gescheiden

Gottschalk (68) is onder meer bekend als presentator van grote zaterdagavondshows en Duitse versie van Wedden dat. De blondgelokte presentator is sinds 1976 getrouwd en woonde met zijn vrouw voornamelijk in Californië. In de Verenigde Staten kan hij anoniem over straat, in Duitsland of Oostenrijk beslist niet. Daar is hij nog steeds op televisie te zien in grote programma's.

In november moest Gottschalks vrouw nog op de vlucht voor de branden in Malibu, hun villa ging in vlammen op. Op dat moment presenteerde Gottschalk een liefdadigheidsgala in Duitsland.