Veel radiozenders gooien programma om na Utrecht

Ook nieuwszenders als Radio 1 en BNR pasten hun programma’s aan. In de meeste uitzendingen vervielen vaste rubrieken; luisteraars werden doorlopend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de klopjacht op verdachte Gökmen T. die urenlang voortvluchtig was.

Ook besteedden veel dj’s in hun uitzending uitgebreid aandacht in woord en muziek aan de aanslag, waarbij zeker drie mensen omkwamen. Ruud de Wild trapte op NPO Radio 2 zijn show af met de opmerking Gökmen T. het liefst een „vuile teringlijder„ te willen noemen. „Maar dat heeft geen zin. Want haat is niet het antwoord. Haat is nooit het antwoord.”

Advies Jeugdjournaal

Frank van der Lende hield aan het begin van zijn avondshow een emotionele oproep. „Ik volg graag het advies van het Jeugdjournaal: praat over het nieuws, je bent echt niet de enige die geschrokken is. Als we iets voor elkaar kunnen betekenen, laat het me dan weten.” Ook in zijn programma vervielen de vaste items.

In Veronica Inside werd in de middag flink gespeculeerd wat het motief van de dader zou kunnen zijn, terrorisme of eerwraak.