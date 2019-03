Holland Casino in Utrecht sluit deuren na aanslag

De gokhal had maandagmiddag al de voordeur gesloten vanwege de verhoogde terreurdreiging. Maar ook maandagavond blijft de Utrechtse vestiging van de keten dicht uit piëteit met de slachtoffers van de aanslag in de tram.

Holland Casino is niet de enige organisatie in Utrecht die heeft besloten dicht te blijven maandagavond. Ook theaters als de Stadsschouwburg en TivoloVredenburg en de meeste bioscopen in de Domstad hebben voorstellingen en vertoningen gecanceld.