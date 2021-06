Radio-dj Eddy Keur: ’Mijn vader omhelsde mij nooit’

„Mijn vader omhelsde mij nooit. De enige keren dat ik hém vasthield was achter op de Zündapp, om er niet vanaf te waaien”, zo verklaart Keur zijn hang naar vrijheid in de Panorama. „Het huwelijk tussen hem en mijn moeder was niet liefdevol. Ze waren samen voor de kinderen. Toen wij oud genoeg waren om op eigen benen te staan, scheidden ze.”

Omdat hij sowieso niet veel liefde heeft gezien toen hij opgroeide, is hij er naar eigen zeggen ook minder ontvankelijk voor geworden. „Ik merkte pas heel laat, na mijn twintigste, dat er iemand naar mij keek. Daarvoor draaiden zelfs de honden zich niet naar mij om.”

Hoewel Keur toegeeft wel meer behoefte te hebben aan intimiteit, heeft hij er geen enkel probleem mee geen relatie te hebben. „Dat is het mooie van verliefdheid: je weet pas dat je het mist als je het ooit hebt gevoeld. En dat heb ik dus niet”, vervolgt hij. „Ik lees het weleens in een boek en zie het weleens in een film, en dat ontroert mij dan ook, maar ik ben liever alleen dan dat ik samen met iemand ben en buikpijn heb. Maar daar zit nog heel veel tussen.”