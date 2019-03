NPO past mogelijk dinsdag weer programma aan

„De programma’s zullen dinsdag net als maandag de ontwikkelingen met betrekking tot de gebeurtenissen in Utrecht op de voet blijven volgen”, aldus de zegsman. „Daarbij houden we vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten of dit om een verdere aanpassing van de programmering vraagt.”

Veel Nederlandse radiozenders gooiden maandag de programmering om na de aanslag in de tram in Utrecht. In de meeste uitzendingen vervielen vaste rubrieken; luisteraars werden doorlopend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de klopjacht op verdachte Gökmen T. die urenlang voortvluchtig was.

Ook besteedden veel dj’s in hun uitzending uitgebreid aandacht in woord en muziek aan de aanslag, waarbij drie mensen omkwamen. Sommige dj’s spraken persoonlijke woorden over de situatie, zoals Ruud de Wild en Frank van der Lende.

