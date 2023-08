Politie haalt poserend OnlyFans-model weg bij Windsor Castle

Berry stond in een bikinitopje en string tegen de muren van Windsor Castle aan te poseren, totdat de politie haar sommeerde weg te gaan. „Ze hebben me gewaarschuwd”, zegt Berry tegen The Sun. „Ze zeiden dat ik niet op het gras mocht staan en me moest bedekken, anders zouden ze me arresteren.”

The Sun schrijft dat toeschouwers keken hoe Berry aan het poseren was voor Windsor Castle. Inwoners van de stad waren niet allemaal even gecharmeerd van de actie van het OnlyFans-model. „Dit is een koninklijke stad”, zegt een inwoner in gesprek met The Sun. „Het kan niet dat mensen hier zo rondrennen voor het kasteel.”