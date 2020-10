Filmlegende Rhonda Fleming (97) overleden

De actrice die in 1949 samen met Bing Crosby in kleur schitterde in A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court was niet altijd enthousiast over haar doorbraak in kleur. „Opeens waren mijn groene ogen groen, mijn rode jaar werd vuurrood en mijn huid zo wit als porselein, treurde ze in een vraaggesprek circa veertig jaar later.

Rhonda Fleming in 2010. Ⓒ Getty Images

Fleming werd geboren in Hollywood als Marilyn Louis. Als scholiere in Beverly Hills begon ze al rolletjes in films te spelen op aandringen van een bekend agent uit de filmindustrie, Henry Willson. Halverwege de jaren veertig werd ze beroemd onder meer met een rol in de film Spellbound (1945) van Alfred Hitchcock en vier jaar later verscheen ze voor het eerst in kleur tot vreugde bij het publiek en filmproducenten.

Met Ronald Reagan in The Last Outpost (1951). Ⓒ Getty Images

Fleming speelde in meer dan veertig films, met collega’s als Kirk Douglas, Charles Heston, Burt Lancaster en Ronald Reagan. De artiestennaam Rhonda Fleming nam ze al op negentienjarige leeftijd aan. Amerikaanse media meldden haar overlijden van afgelopen woensdag in Santa Monica pas dit weekend.