Dochter veranderde Anna Drijver ’niet zoveel’

Anna en haar vriend Benja Bruijning verwelkomen Lea in november 2016, een halfjaar later stond ze weer op de set. „Soms dacht ik ineens: oh ja, er ligt een baby thuis, wat leuk.” Anders dan veel andere jonge moeders, is Anna niet anders in het leven gaan staan na de komst van haar eerste kind. „Ik heb niet het gevoel dat ik nu pas begrijp waar mijn leven over gaat. Ze is erbij gekomen, het gaat heel organisch en het is superleuk.”

Hoewel een kind „iets meer gedoe” is, raadt Anna het ouderschap van harte aan. „Het is alsof Benja en ik een in-house comedian hebben die we allebei te gek vinden.”