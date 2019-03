Talpa Radio past dinsdag weer playlist aan

„De zenders volgen het nieuws op de voet en brengen de luisteraars in de nieuwsblokken en verschillende programma’s hiervan op de hoogte”, stelt ze. „Waar nodig worden morgen, net als vandaag, naar aanleiding van de gebeurtenis de playlist aangepast.”

Het gaat om de zenders 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

Veel Nederlandse radiozenders gooiden maandag hun programmering om na de aanslag in de tram in Utrecht. Veel muziekzenders, zoals Sky Radio, Radio Veronica en 3FM, zonden in de middag veel meer nieuwsbulletins uit dan normaal het geval was.

Ook besteedden veel dj’s in hun uitzending uitgebreid aandacht in woord en muziek aan de aanslag, waarbij zeker drie mensen omkwamen. In het radioprogramma Veronica Inside werd in de middag flink gespeculeerd wat het motief van de dader zou kunnen zijn, terrorisme of eerwraak. Johan Derksen gaf in het tv-programma Veronica Inside het antwoord: hij wist zeker dat het eerwraak was.