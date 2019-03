Barry Hay reageert positief op nieuwe clip Donnie

Hay zegt in het filmpje dat hij het leuk vindt dat de rapper aan hem gedacht heeft en wenst hem succes met het nummer. Bovendien zegt hij het een goed nummer te vinden, waarop Donnie via social media de zanger van The Golden Earring ‘een legende’ noemde.

De videoclip van het nummer is een succes. Al op de tweede dag stond de clip op nummer 2 van de Youtube-trendinglijst. Alleen de nieuwe trailer van de nieuwe Avengers-film End Game houdt hem nog van de eerste plaats.

Donnie, bekend om zijn lange haren, wordt in de videoclip nagedaan door een stoet bekende Nederlanders, waaronder Wilfred Genee, Frans Bauer, Willie Wartaal, Martin Koolhoven en Tim Hofman. Het nummer Barry Hayze staat op Donnies nieuwe album Door het Licht, dat eerder deze week verscheen.