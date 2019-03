Moby brengt ’slaapverwekkend’ album uit

„Ik heb deze nummers in eerste instantie voor mezelf gemaakt omdat ik nergens dit soort muziek kon vinden”, zei de muzikant bij de lancering. „Long Ambients 2 heb ik gemaakt om zelf in slaap te komen en andere mensen te helpen rust te vinden en misschien een goede nachtrust te kunnen krijgen. Ik hoop het te delen met andere mensen die slaapproblemen hebben of angstig zijn of moeite hebben om zichzelf te kalmeren. ”

Het 37 minuten durende album, een vervolg op Long Ambients 1: Calm. Sleep. uit 2016, bevat in totaal zes nummers. Na dertig dagen is de muziek ook te horen via muziekstreamingdiensten.