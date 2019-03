Koningin Margrethe moet staatsbezoek alleen beginnen

Margrethe die zelf zondag al was aangekomen in de Argentijnse hoofdstad, stond daarom alleen bij het monument van vrijheidsheld José de San Martín om daar een krans leggen. Ook bij de ontvangst in de Casa Rosada door president Mauricio Macri en zijn vrouw Juliana Awada en de aansluitende lunch, was Frederik nog niet van de partij. „Het doet mij verdriet dat mijn zoon de kroonprins er nu niet bij is”, zei de koningin.

Frederik maakte kort daarna alsnog zijn opwachting. Volgens Deense media zou zijn Lufthansa-vlucht uit Frankfurt hebben moeten uitwijken omdat er olie lag op de landingsbaan van het internationale vliegveld Ezeiza.

Koningin Margrethe was zeer opgelucht toen hij zich meldde bij het Alvear-hotel, waarna hij met zijn moeder naar het Argentijnse Congres kon gaan voor het vervolg van het programma. Voor Frederik hoorde daar later op de dag ook een bezoek aan energiebedrijf YPF bij.