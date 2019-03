Netflix weer niet aanwezig in Cannes

Cannes nam twee jaar geleden twee films van Netflix op in de competitie. Maar na veel discussie verscherpte Cannes de regels en eiste de organisatie dat films die worden geselecteerd eerst in Franse bioscopen te zien moeten zijn voordat ze op televisie worden vertoond. Dit druist in tegen het verdienmodel van Netflix, die content maakt voor haar abonnees.

Door de ‘ban’ van Cannes liep het festival vorig jaar veel mooie titels mis, zoals Oscarwinnaar Roma van regisseur van Alfonso Cuaron en The Other Side of the Wind, de onvoltooide laatste film van Orson Welles. Deze films werden allebei vertoond op het festival van Venetië, die minder streng is.

Netflix en Cannes voeren wel constructieve gesprekken, meldt Variety. Maar dit leidt vooralsnog niet op tijd tot een verandering in het beleid van het filmfestival. Tot de Netflix-films die dit jaar in de race waren voor het festival, waren The Irishman van Martin Scorsese, The Laundromat met Meryl Streep en The King, de nieuwe film van jonge ster Timothee Chalamet (Call me by your name).