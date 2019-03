Fans Harry en Meghan verhuizen op social media

Ⓒ EPA

Wie is populairder en heeft meer fans, Catherine of Meghan? De moederlijke echtgenote van de bedachtzame prins William of de showy vrouw van de spontane prins Harry? Het antwoord op die vraag komt waarschijnlijk dit voorjaar. Dan namelijk krijgen Harry en Meghan een eigen hofhouding en slaan ze ook op sociale media een andere weg in.