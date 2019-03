Limburg krijgt ’opvolger’ Soldaat van Oranje

Dat meldt Hermans maandag in een interview in de Volkskrant. De productie wordt mede gefinancierd door de gemeente Heerlen en de provincie Limburg. De Opstand moet, net als Soldaat van Oranje, een zogenoemde ’open eind-musical’ worden, die loopt zolang er kaarten worden verkocht, meldt de provincie op haar website.

De voorstelling vertelt over de eerste tien jaar van de Tachtigjarige Oorlog. Het scenario is geschreven door Theu Boermans. „Bij Soldaat van Oranje kon men gebruikmaken van bestaande foto’s en bewegend beeld van de Tweede Wereldoorlog, dat materiaal is er uiteraard niet van de Tachtigjarige Oorlog”, vertelt regisseur Servé Hermans. Wel wordt er bij het decorontwerp gebruik gemaakt van schilderijen en gravures uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft haar medewerking toegezegd. Het speelveld moet „net zo groot worden als een voetbalveld.”

Acteurs zijn nog niet bekend, maar de cast zal uit zo’n dertig spelers bestaan. De Toneelgroep Maastricht helpt bij de uitvoering van de grootschalige productie.

Soldaat van Oranje-producent Fred Boot van productiemaatschappij New Productions werkt trouwens ook aan een eigen ’opvolger’ van Soldaat van Oranje; een voorstelling over de ontstaansgeschiedenis van New York. Deze voorstelling moet in 2021 in première gaan. Ook hier werkt Theu Boermans aan mee.