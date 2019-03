Koos van Plateringen voelt zich als HERBOREN

In het nieuwe SBS6-programma De Dag Van Je Leven neemt Koos van Plateringen bekende Nederlanders een dag mee naar verschillende locaties die bepalend zijn geweest voor hun succes en leven. Ⓒ William Rutten

Terwijl hij achter de desk van Shownieuws het leven van de sterren bespreekt, droeg KOOS VAN PLATERINGEN (44) zelf lange tijd een geheim met zich mee. De in Harderwijk geboren televisiemaker had een drankprobleem, dat hem grote kopzorgen bezorgde. Hij ging in behandeling, en met succes... want als herboren is hij vanavond te zien in het nieuwe SBS6-programma De Dag Van Je Leven.