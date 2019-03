Fries museum krijgt helm van opa Jochem Myjer

Het gaat om een helm, batons en het officiersstokje van Myjers opa. De objecten werden aan het museum geschonken door professor Egbert Myjer, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de zoon van de luitenant.

Het is de eerste helm die het Kazemattenmuseum in het bezit heeft gekregen die daadwerkelijk is gedragen tijdens de strijd op Kornwerderzand. De voorwerpen krijgen een prominente plek in de collectie die na de verbouwing opnieuw wordt ingericht, bevestigde cabaretier Myjer, de kleinzoon van luitenant Bob, een bericht hierover in de Leeuwarder Courant bevestigd.

Het museum kwam er achter dat de familie Myjer de oorlogsattributen nog had na een Facebookpost van Jochem Myjer over het verleden van zijn opa, de enige beroepsofficier van Kornwerderzand die de Tweede Wereldoorlog overleefde. Uiteindelijk bereikte hij de rang van generaal-majoor der genie.