Anna Nooshin en Monica Geuze zoenen voor cover

De twee vloggers zijn bewust intiem met elkaar op de foto gegaan omdat ze naar eigen zeggen staan voor ’alles is liefde’. Ook vinden Anna en Monica dat seksuele geaardheid geen discussie mag zijn.

„Ik ben niet preuts”, zegt Anna in het bijbehorende interview. „Goed, ik hou niet van broekjes waar je halve bil uit hangt. Maar dat is een kwestie van smaak, geen preutsheid. Topless zonnen doe ik niet. Ik wil niet dat mijn borsten de volgende dag op nu.nl staan.”

Monica zegt dat ze vaak nare opmerkingen krijgt als ze een bikinifoto post. „Dan krijg ik meteen woorden als ’sletterig’ in mijn reacties”, aldus de voormalig dj. „Als een mannelijke dj zonder shirt draait, kraait er geen haan naar. Had ik in beha gedraaid, dan had ik een hele bak stront over me heen gehad. Raar, zo’n dubbele moraal.”