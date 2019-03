Cast kwam samen na dood Luke Perry

Brian noemde geen namen, maar zei wel dat hij sommige oud-collega’s al bijna twintig jaar niet had gezien. „Het voelde heel dubbel. Aan de ene kant is het goed elkaar weer te zien, maar wat een vreselijke reden om dat te doen.”

De cast van Beverly Hills 90210 destijds: Jason Priestley, Ian Ziering, Jennie Garth, Tori Spelling, Luke Perry, Shannen Doherty en Brian Austin Green Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens de acteur, die David speelde in de hitserie uit de jaren ’90, bleef Luke altijd zichzelf. „Hij was echt een coole gast. Hij was zo iemand waar niemand een naar verhaal over had. En hij was altijd Luke, waar je ’m ook zag, wanneer je ’m ook zag en wat er ook speelde in zijn leven. Ik voel me extreem gelukkig dat ik hem heb gekend. Hij wordt gemist.”

Brian vertelde dat hij Luke na zijn overlijden op 4 maart nog een sms’je heeft gestuurd. „Ik wist natuurlijk wel dat hij me niet terug zou sms’en, maar op een bepaalde manier hoop je dat ergens toch, of in ieder geval dat hij dat het meekrijgt. En ik weet dat dat zo is, ik weet dat hij van boven meekijkt met een glimlach op zijn gezicht.”

