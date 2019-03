Merchandise Fyre Festival onder de hamer

De twee dozen met T-shirts, joggingbroeken, petjes, armbanden en kettinghangers zullen daarbij overigens niet echt zoden aan de dijk zetten: McFarland moet een schuld terugbetalen van zo’n 26 miljoen dollar. Toen de rechtbank na zijn veroordeling tot een celstraf van zes jaar op zoek ging naar zijn bezittingen, bleek hij die amper te hebben. In rechtbankpapieren worden de twee dozen merchandise genoemd en een bankrekening waar zo’n 240.000 dollar op stond.

„We hebben hier een assortiment met echte Fyre Festival-producten. We weten dat daar grote belangstelling is, vooral in New York en omstreken”, aldus een woordvoerder van de politiedienst tegenover Vulture. De items zijn geprijsd tussen de 60 en 1000 dollar.

McFarland prees met behulp van een aantal influencers het Fyre Festival aan als een exclusieve happening op de Bahama’s. In werkelijkheid was het festival zo slecht geregeld, dat de autoriteiten het op het laatste moment moesten afblazen. Over het fiasco verschenen eerder dit jaar twee documentaires.