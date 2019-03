Ook Guus Meeuwis boos op Van der Gijp: ’Vies pesterig’

„Daar ben ik boos over”, zegt de zanger in de Radio 2 podcast-serie 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild. „Je mag van mij een mening hebben, maar om het heel lelijk, vies en pesterig zoals de middelbare school dat doet, of zelfs de lagere school, vind ik vreselijk”, vervolgt de zanger. „Ik ben wel pissed, ja.”

Manon zelf schreef maandag op Instagram al een ’brief’ aan René. „Ik draag namelijk, ondanks mijn 1 meter 84 (heeft u gelijk het antwoord) dolgraag stiletto’s. Ik heb niet de gemiddelde lengte maar ben prima zelfverzekerd en dolgelukkig met mijn ellenlange benen die ik niet schroom te accentueren. Dat ik daarmee een flink stuk boven mijn man uit toren, kan me geen bal schelen.”

Wel zegt Guus, die sinds 2016 samen is met Manon, dat het het beste is om erboven te staan. „We proberen het samen zo goed mogelijk te doen. Er zijn dus mensen die daar iets van vinden en daar word je heel boos over. Maar uiteindelijk is de conclusie dat er niemand tussen ons in komt te staan.”

