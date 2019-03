Miley Cyrus emotioneel bij herdenking The Voice-deelnemer

Janice deed in 2017 mee aan het programma en kwam in het team van Miley terecht. Tijdens de bijeenkomst maandag, die live te volgen was op Facebook, zei de zangeres: „Ik wil hierbij iets rechtzetten. Ik was nooit haar coach, ze was altijd de mijne. Ik heb meer van haar geleerd dan van wie dan ook, niet alleen over zingen, maar ze leerde me ook alles over de liefde.”

Miley beloofde in haar toespraak er te zijn voor de moeder, man en het dochtertje van Janice. De zangeres was 33 jaar toen ze stierf aan een combinatie van een bloedprop en zware longontsteking. „Dank dat je ons onderdeel liet zijn van je familie, en dank je Janice, dat ik je vriend mocht zijn. Het was een hele eer.”